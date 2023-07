Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: Grillfleischautomat im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Am Mittwochabend (12.7.) versuchten Kriminelle zwischen 18.30 und 19.30 Uhr einen Warenautomaten in der Dreiseetalstraße, in dem sich Grillfleisch einer dort ansässigen Metzgerei befindet, gewaltsam zu öffnen. Dies misslang, weshalb die Täter ihre Flucht ohne Beute antraten. Nach ersten Erkenntnissen entstand an dem Automaten ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Das Kommissariat 41 der Polizeistation in Erbach ist mit den Ermittlungen betraut. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06062/953-0 bei den Beamtinnen und Beamten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell