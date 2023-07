Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Kiosk aufgebrochen und Lebensmittel entwendet

Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots)

Kriminelle haben es in der Nacht zum Donnerstag (13.7.) auf ein Kiosk in der Schulstraße, in unmittelbarer Nähe zur dortigen alla hopp!-Anlage, abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die bislang Unbekannten die Tür zu dem Verkaufsraum gewaltsam auf und verschafften sich widerrechtlich Zutritt in das Objekt. Dort ließen sie diverse Lebensmittel mitgehen und flüchteten im Anschluss unerkannt mit ihrer Beute.

Über die Höhe des entstandenen Schadens können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

