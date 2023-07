Mörlenbach (ots) - Kriminelle haben es in der Nacht zum Donnerstag (13.7.) auf ein Kiosk in der Schulstraße, in unmittelbarer Nähe zur dortigen alla hopp!-Anlage, abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge hebelten die bislang Unbekannten die Tür zu dem Verkaufsraum gewaltsam auf und verschafften sich widerrechtlich Zutritt in das Objekt. Dort ließen sie diverse ...

mehr