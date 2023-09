POL-NB: Sattelzug umgekippt- Fahrer schwer verletzt

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr kam zu einem Verkehrsunfall auf einem Feld zwischen Frauendorf und der B105, kurz vor dem dortigen Futtersilo. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wollte der 68jährige deutsche Fahrzeugführer (aus dem Landkreis VR) mit seiner Zugmaschine und mit Mais beladenen Sattelauflieger von dem Feld auf die Straße fahren. Aufgrund eines Fahrfehlers rutschten die Räder des Sattelzuges in den Graben. In der Folge kippte das Gespann vollständig in den Graben. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei schwer und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden kann mit ca. 50.000 Euro beziffert werden. Der umgekippte Sattelzug behindert nicht den fließenden Verkehr und wird durch die Firma zeitnah geborgen.

