POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen auf der B 109, Höhe Abfahrt Heinrichsruh (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots) - Am 29.09.2023, gegen 01:30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand in der Gartenanlage "Försteracker" in der Stadt Usedom informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzten bislang unbekannte Täter zwei Gartenlauben in Brand. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren zur ...

mehr