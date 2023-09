Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht der Brandstiftung eines PKW vor dem Golfhotel in Korswandt

PR Heringsdorf (ots)

Am 30.09.2023, gegen 02:35 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei über den Brand eines PKW BMW auf einem Parkplatz vor dem Golfhotel in Korswandt informiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand setzten bislang unbekannte Täter den Innenraum des PKW über ein vorher eingeschlagenes Fenster in Brand. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Zirchow und Korswandt waren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und war zur Spurensicherung am Tatort eingesetzt. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt und es wurden auch keine weiteren Kraftfahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen. In Folge des Brandes entstand am PKW wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell