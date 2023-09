PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Baustellendiebe erbeuten diverses Werkzeug +++ Streit zwischen Bekannten führt zu Raub in Marxheim +++ Fahrraddiebstahl aus Garage +++ 17-Jähriger auf Fahrrad gestürzt

Hofheim (ots)

1. Baustellendiebe erbeuten diverses Werkzeug, Schwalbach, Am Kronberger Hang, Hochheim, Eugenie-Hummel-Ring, Samstag, 16.09.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 08:00 Uhr

(da)Am Wochenende kam es zu zwei Diebstählen auf Baustellen im Main-Taunus-Kreis. Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen entwendeten Baustellendiebe von einer Baustelle in Schwalbach diverse Werkzeuge. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zunächst unberechtigt Zutritt zu dem Baustellengelände in der Straße "Am Kronberger Hang". Auf dem Gelände brachen sie diverse Schränke auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von über 6.000 Euro. Da die Täter nicht zimperlich vorgingen, dürfte der entstandene Sachschaden ähnlich hoch sein. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen. In einem ähnlichen Tatzeitraum waren die Diebe in Hochheim aktiv. Hier stahlen sie von einer Baustelle im Eugenie-Hummel-Ring eine 450 Kilogramm schwere Rüttelplatte im Wert von 8.000 Euro. Aufgrund des Gewichts ist davon auszugehen, dass die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

2. Streit zwischen Bekannten führt zu Raub in Marxheim, Hofheim/Marxheim, Eddersheimer Straße, Montag, 18.09.2023, 14:45 Uhr

(da)Am Montagnachmittag eskalierte ein Streit zwischen zwei Bekannten auf offener Straße in Marxheim. Gegen 14:45 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, die weibliche Hilfeschreie in der Eddersheimer Straße meldeten. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine 31-Jährige. Diese teilte mit, dass sie sich zuvor mit einem Bekannten getroffen habe. Im Zuge der Verabredung habe der Bekannte ihr gewaltsam das Handy entrissen und sei davongerannt. Eine medizinische Behandlung der nunmehr Geschädigten war nicht notwendig. Somit blieb es bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei.

3. Fahrraddiebstahl aus Garage,

Liederbach/Niederhofheim, Platanenweg, Samstag, 16.09.2023, 20:00 Uhr bis Montag, 18.09.2023, 11:00 Uhr

(da)Fahrraddiebe haben am Wochenende in Niederhofheim ein Fahrrad entwendet. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen haben sich die Unbekannten Zutritt zur Garage eines Wohnhauses im Platanenweg verschafft. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Fahrrad im Wert von knapp 3.000 Euro in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Kelkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. 17-Jähriger auf Fahrrad gestürzt,

Hofheim, Schillerstraße, Montag, 18.09.2023, 10:00 Uhr

(da) Ein 17-Jähriger ist am Montagmorgen in Hofheim mit seinem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der Jugendliche mit seinem Fahrrad die Schillerstraße von der Breckenheimer Straße kommend bergab in Richtung Rheingaustraße. Aufgrund des starken Gefälles der Straße und mangelhafter Bremsen an seinem Fahrrad verlor er die Kontrolle über sein Rad und prallte gegen einen Baum. Bei dem Unfall zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden mussten. An seinem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

5. Radfahrerin bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Flörsheim, Wickerer Straße, Montag, 18.09.2023, 14:00 Uhr

(da) Bei einem Unfall mit einem Zusammenstoß ist am Montag eine Radfahrerin leicht verletzt worden. Die 53-Jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem für Radfahrende freigegebenen Gehweg der Wickerer Straße von Wicker kommend in Richtung Rheinallee unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 38-Jähriger mit seinem Pkw aus einer Stichstraße in die Wickerer Straße einbiegen und erfasste dabei die Radfahrerin, die gerade die Stichstraße passierte und dadurch zu Boden stürzte. Sowohl am Fahrrad als auch am Pkw entstand leichter Sachschaden. Die 53-Jährige verletzte sich durch den Sturz leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell