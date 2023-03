POL-PDWIL: Kontrollen nach dem Jugendschutzgesetz

Esch (ots) - Am Samstag, 25.03.2023 zwischen 13:00 - 18:10 Uhr ereignete sich in der Kapellenstraße in Esch ein Verkehrsunfall. Ein unbekanntes Fahrzeug, mindestens aber Lkw ab 3,5t oder größer beschädigte an einem dortigen Anwesen die Dachrinne und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei Wittlich (Tel.: 06571/926-0) sucht Zeugen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug und/oder den ...

