POL-PDWIL: Diebstahl von Nissenleuchte bei Straßenarbeiten

Olzheim / Prüm (ots) - Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Person in Olzheim gemeldet. Eine stark alkoholisierte 26-jährige männliche Person wurde in Olzheim aggressiv, so dass sich Angehörige der Person gezwungen sahen die Polizei zur Hilfe zu holen. Diese suchte die Örtlichkeit mit mehreren Streifen auf. Es konnte verhindert werden, dass der Randalierer andere Personen verletzte ...

