Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Rauschmittelbeeinflussung im Straßenverkehr - Blutentnahmen bei Verkehrsteilnehmenden

Bad Münder / Salzhemmendorf (ots)

Mit über 1 Promille Atemalkoholkonzentration wurde am gestrigen Montagnachmittag (19.02.2024) ein 52-jähriger Autofahrer erwischt. Dieser war gegen 15:45 Uhr mit einem VW Passat in Bad Münder auf der Osterstraße unterwegs und wurde dort von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder kontrolliert. Dem Mann aus Bad Münder wurde durch einen Arzt eine Blutprobe genommen.

Bereits am Sonntag, 18.02.2024, gegen 16:25 Uhr, wurde in der Lange Straße (Salzhemmendorf-Thüste) eine Opel-Fahrerin angehalten und überprüft. Bei der 31-Jährigen aus dem Landkreis Holzminden konnten körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine Rauschmittelbeeinflussung hindeuteten. Im Anschluss durchgeführte Tests bestätigten den ersten Verdacht der geschulten Beamten. Der 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Eine rechtsmedizinische Laboranalyse wird zeigen, welche Substanzen sich im Blut der Autofahrerin befanden. Die Weiterfahrt wurde der Frau untersagt.

Der Verdacht einer Drogenbeeinflussung bestand auch bei einem 25-jährigen E-Scooter-Fahrer, der am Freitagabend (16.02.2024) gegen 22:40 Uhr in Salzhemmendorf auf der Calenberger Allee aufgefallen ist. Beim Erkennen des Funkstreifenwagens stieg der Mann aus Salzhemmendorf von seinem sogenannten Kleinstelektrofahrzeug ab und schaltete an diesem das Licht aus. Ein Vortest reagierte positiv auf THC-haltige Substanzen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert unter 0,3 Promille. Bei einer Durchsuchung konnten bei dem Mann geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden werden. Auch ihm wurde zur genauen Substanzbestimmung eine Blutprobe abgenommen.

Der mitgeführte Führerschein einer 86-jährigen Frau aus Bad Münder wurde am Freitagmittag sichergestellt. Die Seniorin verlor gegen 12:20 Uhr auf dem Parkplatz zu einem Supermarkt "Am Rohmelcenter" in Bad Münder beim Einparken auf einen freien Stellplatz die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr mit dem Pkw BMW zunächst über den Bordstein der Parkplatzabgrenzung, touchierte einen Baum und prallte schließlich gegen drei geparkte Fahrzeuge. Möglicherweise haben eingenommene Medikamente Einfluss auf das Fahrverhalten der 86-Jährigen gehabt. Zur genauen Analyse im Labor wurde der Autofahrerin eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell