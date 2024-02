POL-HM: Polizeistation Salzhemmendorf vorübergehend geschlossen

Emmerthal/ Voremberg (ots) - Am Donnerstag (15.02.2024), kam es gegen 21:40 Uhr in der Bisperoder Straße in Emmerthal, OT Voremberg, zu einem Pkw-Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pkw Volvo, welcher in einer Garage stand, in Vollbrand. Der 28-Jährige Halter des Fahrzeugs entdeckte das Feuer und konnte sich und die übrigen Bewohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zu ...

