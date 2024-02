Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw gerät in Garage in Vollbrand

Emmerthal/ Voremberg (ots)

Am Donnerstag (15.02.2024), kam es gegen 21:40 Uhr in der Bisperoder Straße in Emmerthal, OT Voremberg, zu einem Pkw-Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pkw Volvo, welcher in einer Garage stand, in Vollbrand. Der 28-Jährige Halter des Fahrzeugs entdeckte das Feuer und konnte sich und die übrigen Bewohner des angrenzenden Mehrfamilienhauses rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zu einem Personenschaden kam es dadurch nicht.

Das Feuer griff vollständig auf die Garage und eine auf dieser befindlichen Dachterrasse über. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude konnte im Zuge der Löscharbeiten durch die eingesetzten Feuerwehren jedoch verhindert werden. Das Haus ist wieder bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache, welche bislang ungeklärt ist, dauern an. Durch den Brand ist ein Gesamtschaden von ca. 80.000EUR entstanden.

