POL-PPRP: Autos zerkratzt

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Mittwoch und Donnerstag (13.09.2023 - 14.09.2023) kam es zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Ludwigshafen. Zwischen 13.09.2023, 12:30 Uhr und 14.09.2023, 04:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Blumengeschäft in der Karl-Otto-Braun-Straße einzubrechen. Dies misslang, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. Zwischen Mittwochnachmittag und ...

