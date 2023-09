Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots)

Zwischen Mittwoch und Donnerstag (13.09.2023 - 14.09.2023) kam es zu mehreren Einbrüchen und Einbruchsversuchen in Ludwigshafen.

Zwischen 13.09.2023, 12:30 Uhr und 14.09.2023, 04:00 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Blumengeschäft in der Karl-Otto-Braun-Straße einzubrechen. Dies misslang, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen brachen Unbekannte in Geschäftsräume einer Firma in der Bürgermeister-Fries-Straße ein, entwendeten jedoch nach ersten Ermittlungen nichts. Wenige Tage zuvor war in das Gebäude bereits eingebrochen worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Etwa im gleichen Zeitraum brachen Unbekannte in Geschäftsräume einer Firma in der Edigheimer Straße, Höhe Friedrichstraße ein. Hierbei wurde ein Elektrogerät sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 70 Euro.

Auch auf Höhe der Rosenthalstraße versuchten Unbekannte in zwei Geschäftsgebäude der Edigheimer Straße einzubrechen. Da dies jedoch nicht gelang, blieb es bei einem leichten Sachschaden an den Eingangstüren.

Am Donnerstagnachmittag, zwischen 16:30 und 19:00 Uhr, wurde außerdem in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedelsheimer Straße eingebrochen. Auch hier wurden geringe Mengen Bargeld und ein Elektrogerät entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Wer hat die Taten beobachtet oder im Tatzeitraum an den genannten Örtlichkeiten verdächtige Wahrnehmungen getätigt?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Leider muss mit Beginn der "dunklen Jahreszeit" auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

- Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab.

- Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals außerhalb Ihre Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

- Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

- Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie sie sich vor Einbrechern schützen können, finden sie unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell