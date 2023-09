Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsdiebstähle in Oppau und Edigheim

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, den 12.09.2023, 15:00 Uhr bis Mittwoch, den 13.09.2023, 06:00 Uhr verschafften sich bislang Unbekannte Zugang zu einem Lokalgeschäft in der Friesenheimer Straße. Im Inneren des Lokals wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500-600EUR geschätzt.

Ebenfalls in dem genannten Zeitraum versuchten sich Unbekannte Zugang zu einem Friseurgeschäft in der Kirchenstraße zu verschaffen. Hierbei entstand lediglich leichter Sachschaden an der Eingangstür.

Auch in der Nacht von Montag (11.09.2023) auf Dienstag (12.09.2023) versuchten Unbekannte in das Innere eines Vereinsgebäudes in der Oppauer Straße zu gelangen. Hierbei entstand ebenfalls Sachschaden an der Eingangstür.

Die Polizei ermittelt derzeit ob die Taten in einem Zusammenhang stehen.

Haben Sie etwas in diesen Nächten beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

