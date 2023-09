POL-PPRP: Betrugsversuch scheitert in letzter Sekunde

Ludwigshafen (ots) - Seit Montag, 11.09.2023, wird die in Ludwigshafen wohnende 15-jährige Rahmone vermisst. Sie verließ am Montagmorgen die elterliche Wohnung um zur Schule zu gehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Rahmone nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Personenbeschreibung: - ca. 1,69 m - ca. 60 kg - Bekleidet ...

