POL-HM: Mann hatte bei Kontrolle 40 Kilogramm Bärlauch im Kofferraum seines Fahrzeuges

Bad Pyrmont (ots) - Am Dienstag (13.02.2024) kam es in der Lortzingstraße in Bad Pyrmont gegen 18:05 Uhr zu einer versuchten räuberischen Erpressung. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, betraten zwei bislang unbekannte männliche Täter ein dortiges Blumengeschäft und gaben an, etwas kaufen zu wollen. Anschließend verließen sie unter einem Vorwand das Geschäft und kamen wenig später zurück. Dabei forderte ...

