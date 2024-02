Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 47-Jähriger führt Auto mit über 2 Promille und unter Drogeneinfluss

Bad Münder (ots)

Am Dienstag (20.02.2024) kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Münder gegen 22:00 Uhr einen 47-jährigen Hamelner in seinem Pkw Hyundai. Zuvor meldete ein Zeuge den Hamelner der Polizei, als dieser das stark beschädigte Auto auf ein Tankstellengelände in der Lange Straße in Bad Münder fahren sah.

Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass der 47-Jährige vermutlich zuvor mit seinem Pkw auf der Bundestraße 442 in Richtung Lauenau fuhr. Auf Höhe der Abzweigung zur Kreisstraße 72, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dabei eine Leitplanke. Anschließend setzte er seine Fahrt in Richtung der Kreuzung zur Hannoverschen Straße fort, in welche er einbog. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Langen Straße kam er schlussendlich zum Stehen.

Im weiteren Verlauf überprüften die Polizisten die Verkehrstauglichkeit des Fahrers. Dabei stellten sie Alkoholgeruch wahr. Ein bei dem Hamelner durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zusätzlich wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf mehrere Substanzen anschlug. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Der Pkw des Hamelners wies starke Beschädigungen auf. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte der Hamelner die Beamten und trat nach diesen.

Bei dem 47-Jährigen wurde durch einen Arzt eine Blutprobe zur genauen Ermittlung der Alkohol- und Betäubungsmittelwerte entnommen. Die Ergebnisse stehen aus. Gegen den Hamelner wurden Strafverfahren u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Beleidigung eingeleitet.

Zeugen, die weitere Angaben zu dem Fahrzeugführer und dessen Fahrweg machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/5064-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell