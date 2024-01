POL-OG: Rastatt - Gebäudebrand

Polizeipräsidium Offenburg

Rastatt - Gebäudebrand

Am frühen Abend ereignete sich in Rastatt im Gladiolenweg ein Gebäudebrand. Gegen 18:00 Uhr brach das Feuer in der Garage aus. In der Folge stand diese in Vollbrand und das Feuer griff auf das direkt angrenzende Wohnhaus über. Die Feuerwehr Rastatt konnte den Brand löschen. Das Wohnhaus ist unbewohnbar, die Bewohner kamen anderweitig unter. Brandursächlich könnte nach aktuellem Stand der Ermittlungen eine unsachgemäße Handhabung von offenem Feuer gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wird auf 300.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Rastatt aufgenommen.

