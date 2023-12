POL-OG: Kehl, Kork - Vermisster Junge

Rastatt (ots) - Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht zum Samstag gegen 03:00 Uhr im Rastatter Industriegebiet nahe der Autobahn. Ein in Richtung Autobahnzubringer fahrender Personenkraftwagen überfuhr einen Kreisverkehr, überschlug sich anschließend und kam im Grünstreifen auf der Seite zum Liegen. Der Beifahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer ...

