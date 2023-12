Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Die Beamten des Polizeirevier Offenburg sind auf der Suche nach Zeugen zu einem Unfall, der sich am heutigen Freitag gegen 15.35 Uhr in der Schuttergasse in Offenburg ereignet hat. Laut der Schilderung des beteiligten Motorradfahrers befuhr er die Schuttergasse in Richtung Zauberflötenbrücke, als ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegenkam. Um eine Kollision mit dem unbekannten Pkw zu vermeiden, musste der Motorradfahrer nach rechts ausweichen und blieb an einer dort angebrachten Absperrkette hängen. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Weiterhin wurde ein dort geparkter Pkw durch die abgerissene Absperrkette beschädigt. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Offenburg unter 0781/21-2200 zu melden.

