Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ausnahmezustand

Offenburg (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen soll ein 36-Jähriger am Donnerstag gegen 23 Uhr Besucher einer Veranstaltung in der Schutterwälder Straße attackiert haben. Zunächst von Mitarbeitern festgehalten leistete er beim Eintreffen der Polizeibeamten massiv widerstand und bedrohte und beleidigte die Ordnungshüter. Er trat derart um sich, dass ein Polizeibeamter dabei verletzt sowie eine Türe im Polizeirevier aus der Verankerung gerissen wurde. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann zunächst in eine Fachklinik überstellt. /sa

