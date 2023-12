Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Auffahrunfall nach Vollbremsung

Achern (ots)

Zu spät soll eine 18-jährige VW-Fahrerin das starke Abbremsen eines voranfahrenden Fahrzeuges in der Nacht zum Freitag gegen 0:30 Uhr bemerkt haben, was mutmaßlich zur Kollision geführt hat. Ein bei Gamshurst fahrender 23-jähriger Fiat-Fahrer gab an, aufgrund eines querenden Hasens eine Vollbremsung gemacht zu haben. Durch den Auffahrunfall kam es bei dem VW zu einem wirtschaftlichen Totalschaden und er musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. /sa

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell