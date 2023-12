POL-OG: Ottersweier, A5 - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Bühl (ots) - Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einer Unfallflucht auf einem Baumarktparkplatz in der Robert-Bosch-Straße auf der Suche nach Zeugen. Am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen parkenden Skoda touchiert haben, wobei ein Sachschaden am beschädigten Auto von rund 4.000 Euro entstand. Der mutmaßliche Schadensverursacher soll sich ...

