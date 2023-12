Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fahrerflucht, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einer Unfallflucht auf einem Baumarktparkplatz in der Robert-Bosch-Straße auf der Suche nach Zeugen. Am Donnerstag zwischen 12:45 Uhr und 13:20 Uhr soll ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen parkenden Skoda touchiert haben, wobei ein Sachschaden am beschädigten Auto von rund 4.000 Euro entstand. Der mutmaßliche Schadensverursacher soll sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte haben. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich beim unfallverursachenden Fahrzeug um ein Pkw mit Anhänger handeln. Zeugenhinweise werden von den Ermittlern unter der Telefonnummer 0722-99097-0 entgegengenommen. /sa

