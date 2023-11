Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (27.11.2023) einen 28-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zwei Alkoholfläschchen im Wert von knapp vier Euro, in einem Supermarkt an der Kronenstraße gestohlen, und sich anschließend gegen die Festnahme gewehrt zu haben. Die 32-jährige Kassiererin beobachtete den Mann gegen 20.30 Uhr dabei, wie er die Fläschchen in seine Kleidungstaschen steckte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte. Der 25-jährige Sicherheitsmitarbeiter sprach den Mann an und forderte ihn auf die Fläschchen auszuhändigen. Daraufhin nahm der 28-Jährige eins der Fläschchen, trank es aus und übergab dem Mitarbeiter seine Jacke mit dem zweiten Fläschchen. Als er dieses wieder zurückhaben wollte, schlug er dem Mitarbeiter mehrfach auf die Hand und stieß ihn von sich. Anschließend beleidigte er den 25-Jährigen. Auch nach dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten verhielt sich der Mann weiter aggressiv, schrie die Beamten an und wehrte sich gegen das Anlegen der Handschließen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt. Er muss mit verschiedenen Anzeigen rechnen.

