POL-S: Bus fährt sich im Gleisbett fest

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein 62 Jahre alter Busfahrer ist am Dienstagmorgen (28.11.2023) in der König-Karl-Straße mit einem Linienbus ins Gleisbett der Stadtbahn gefahren. Der Mann fuhr gegen 01.00 Uhr vom Schwanenplatztunnel kommend an einer Fahrbahnverschwenkung im Bereich der Kreuzung Mercedes-/ König-Karl-Straße in das Gleisbett und blieb darin stecken. Arbeiter der Stuttgarter Straßenbahn befreiten den Linienbus. Am Bus, an der Fahrbahn und an elektrischen Einrichtungen entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es nicht.

