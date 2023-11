POL-S: In Gaststätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (27.11.2023), gegen 07.35 Uhr in der Geißeichstraße zwischen einem VW-Passat und einem VW-Polo, sind der 47-jährige Fahrer des Passats und die 26-jährige Lenkerin des Polos schwer verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Aus noch unbekannten Gründen fuhr der 47-Jährige, der in Richtung Killesberg unterwegs war mit hoher Geschwindigkeit auf den ...

