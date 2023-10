Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Brand in einem Restaurant - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 22.10.2023, gegen 03.00 Uhr, wurde ein Brand von einem Restaurantbetrieb in Xanten-Vynen, Alt-Vynscher-Weg bekannt. Bei Eintreffen der ersten Kräfte der Polizei stand das Objekt bereits im Vollbrand. Teile des Objektes sind vollständig abgebrannt. Es entstand ein hoher Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen oder zu sonstig verdächtigen Feststellung oder Personen in der Brandnacht machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Kamp-Lintfort (Tel.: 02842-9340) zu melden.

