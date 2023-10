Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein:: 36-Jähriger verletzt 85-jährigen Mitbewohner mit Messer

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ermittlungen dauern an

Alsbach-Hähnlein (ots)

In einem Einfamilienhaus in der Georg-Fröba-Straße attackierte ein 36 Jahre alter Mann am frühen Freitagmorgen (13.10.) seinen 85 Jahre alten Großvater. Ersten Ermittlungen zufolge verletzte der 36-Jährige gegen 3.30 Uhr den Senioren mit einem Messer. Er wurde ärztlich versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht keine Lebensgefahr. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort von den alarmierten Polizeikräften widerstandslos festgenommen. Ein durchgeführter Test zeigte, dass er dem Alkohol zugesprochen hatte. Der Hintergrund der Tat sowie der Ablauf des Geschehens sind derzeit Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Zudem wird geprüft, ob der 36-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt wird.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell