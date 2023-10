POL-DA: Viernheim: Duo nach Diebstahl aus geparktem Auto festgenommen

Viernheim (ots) - In der Zeit von Samstag (7.10.) bis Donnerstag (12.10.) sind bislang noch unbekannte Täter in einen Wohnwagen am Lampertheimer Weg eingedrungen. Gegen 11.30 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die das dortige Gartengrundstück betreten und anschließend die Tür zum Inneren gewaltsam geöffnet hatten. Hier durchwühlten sie die Schränke nach Wertgegenständen. Bisher ist nur ...

mehr