Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf-Gundernhausen: Zigarettenautomat im Visier Krimineller

Roßdorf-Gundernhausen (ots)

Drei bislang unbekannte Täter hatten es am Mittwoch (4.10.) zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr auf einen Zigarettenautomaten in dem Verkaufsraum eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße abgesehen. Mit Gewalt öffneten sie das Behältnis und entwendeten mehrere Packungen Zigaretten. Das Kommissariat 41 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Gundernhausen zur Tatzeit beobachten konnten. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06154/63300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell