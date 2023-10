Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem sich die Polizei und die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen des Verdachts der Vergewaltigung, die sich im November 2022 in Darmstadt ereignet haben soll, am Montag (10.10.) mit Bildern des mutmaßlichen Täters an die Öffentlichkeit gewandt hat (wir haben berichtet) hat sich am Donnerstag (12.10.) ein Mann bei der Polizei gemeldet und zu erkennen gegeben, dass er die Person auf den Bildern sei. Aktuell dauern die polizeilichen Maßnahmen an. In diesem Zusammenhang erfolgt die Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung und es wird gebeten, die Bilder des Gesuchten, zu löschen.

Weitere Auskünfte zum Sachverhalt erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Darmstadt.

