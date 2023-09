LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots) - Zum Brand einer Mülltonne kam es gestern gegen 13.45 Uhr in der Hellwigstraße. Offenbar hatten ein oder mehrere bislang Unbekannte den Inhalt der Tonne in Brand gesetzt und entfernten sich in unbekannte Richtung. Ein 23-jähriger Passant löschte das Feuer. Personen verletzten sich nicht, an der Mülltonne entstand Sachschaden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0234428/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr