POL-DA: Groß-Umstadt: Zeugen nach Raub auf Postfiliale gesucht

Darmstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag (10.10.2023) auf Mittwoch (11.10.2023) ereignete sich in den Nachtstunden (gegen 02:30 Uhr) in der Erbacher Straße (nahe der Einmündung Merckstraße) in Darmstadt eine Verkehrsunfallflucht, bei der zwei parkende Fahrzeuge durch einen vorbeifahrenden Pkw beschädigt wurden. Erste Ermittlungen erbrachten den Hinweis, dass es sich bei dem flüchtigen Pkw um einen Audi A3 handelt. ...

