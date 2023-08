BPOLI-WEIL: Frau soll Reisende bespuckt und beleidigt haben

Neuenburg am Rhein (ots) - Mehrere Fahndungsnotierungen bestanden gegen eine 40-Jährige, darunter auch ein Haftbefehl. Anstatt sich der Haft zu stellen, tauchte die Frau in Spanien unter. Die Bundespolizei nahm sie bei der Einreise aus Frankreich in einem Bus aus Barcelona fest. Am Mittwochmorgen, den 23. August 2023 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei die deutsche Staatsangehörige in einem Fernreisebus bei ...

