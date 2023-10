Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kriminelle brechen in Wohnwagen ein

Viernheim (ots)

In der Zeit von Samstag (7.10.) bis Donnerstag (12.10.) sind bislang noch unbekannte Täter in einen Wohnwagen am Lampertheimer Weg eingedrungen. Gegen 11.30 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen die Spuren der Kriminellen, die das dortige Gartengrundstück betreten und anschließend die Tür zum Inneren gewaltsam geöffnet hatten. Hier durchwühlten sie die Schränke nach Wertgegenständen. Bisher ist nur bekannt, dass die Eindringlinge eine Flasche Cola erbeuteten. Ob sie mehr mitgehen ließen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Das Kommissariat 42 der Polizei in Viernheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell