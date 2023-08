Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Festnahme nach Pkw-Aufbrüchen

Troisdorf (ots)

Am Freitagmorgen (04. August) wurde in Troisdorf ein junger Mann nach Pkw-Aufbrüchen festgenommen. Gegen 02:55 Uhr erhielten Polizisten der Polizeiwache Troisdorf den Auftrag, zu einem Parkplatz auf der Rückseite des Bahnhofs zu fahren. Ein Zeuge, der sein Auto an der Örtlichkeit an der Bahnstraße abgestellt hatte, gab an, in seinem Auto eingeschlafen zu sein. Plötzlich sei er durch ein lautes Geräusch geweckt worden. Der 29-Jährige habe dann beobachtet, wie zwei Unbekannte sich an einem neben ihm geparkten Pkw zu schaffen machten. Nachdem er den Notruf gewählt hatte, konnte der Zeuge sehen, dass die Tatverdächtigen an zwei weitere Fahrzeuge herantraten und Scheiben einschlugen. Die beiden unbekannten Männer verließen dann den Parkplatz in Richtung Blücherstraße. Als sie die nahenden Streifenwagen sahen, flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß. Drei Polizisten nahmen - ebenfalls zu Fuß - die Verfolgung auf und konnten einen 21-Jährigen vorläufig festnehmen. Sein mutmaßlicher Komplize ist weiterhin flüchtig. Er soll etwa 20 Jahre alt, schlank und circa 1,80 m groß sein. Hinweise erbittet die Polizei unter 02241 541-3221. Den Festgenommenen, bei dem ein Betäubungsmittel, ein Messer und eine Schreckschusspistole aufgefunden wurden, erwarten Strafanzeigen wegen versuchtem Diebstahl mit Waffen aus Kraftfahrzeugen, Verstoßes gegen das Betäubungsmittel und gegen das Waffengesetz. (Uhl)

