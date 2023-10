Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Trickdiebe entwenden Portemonnaie

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Viernheim (ots)

Kriminelle haben am Donnerstagnachmittag (12.10.) eine Seniorin um ihre Geldbörse gebracht. Hierzu gaben sie sich als falsche Wasserwerker aus. Gegen 14.45 Uhr klingelten zwei Täter bei der Dame aus der Jahnstraße und stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Unter dem Vorwand, dass ein Nachbar einen Wasserrohrbruch habe, verschafften sie sich Zutritt zu der Wohnung der Frau. Hier lenkte sie ein Unbekannter geschickt ab, während sein Komplize die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchte und das Portemonnaie mit 150 Euro, Zahlungskarten sowie weiteren Dokumenten an sich nahm. Im Anschluss flüchteten beide zu Fuß in Richtung Wilhelm-Leuschner-Straße. Ein Täter konnte die Seniorin beschreiben. Er ist zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß, circa Mitte 40 und hat einen südländischen Phänotyp. Seine Haare waren schwarz und kurz geschnitten, er hatte einen schwarzen Bart und ein schmales Gesicht. Bekleidet war er mit einem dunklen Anorak. Zeugen, denen der Beschriebene oder sein Komplize vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

