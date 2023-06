Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hockeyschläger und Konservendosen gestohlen

Erfurt (ots)

Einbrecher haben im Erfurter Stadtgebiet zugeschlagen und zwei Keller aufgebrochen. Wie bei der Polizei am Mittwoch angezeigt wurde, stahlen sie aus einer Kellerbox in der Warschauer Straße Konservendosen, eine Mischbatterie und Damenbekleidung im Wert von knapp 600 Euro. Auch in der Auenstraße schlugen Unbekannte zu und stahlen aus einem Keller einen Koffer und ein Hockeyset im Wert von 300 Euro. In beiden Fällen sicherte die Polizei Spuren am Tatort und nahm Strafanzeigen auf. (DS)

