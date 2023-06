Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin kam es am Mittwoch in Erfurt. Gegen 07:45 Uhr fuhr eine 62-jährige Fahrradfahrerin auf dem Juri-Gagarin-Ring in Richtung Franckestraße. Als sie gerade eine Ampel überquerte, wurde sie von hinten von einem unbekannten Fahrradfahrer überholt. Dieser touchierte die Dame, woraufhin sie stürzte und sich schwer verletzte. Der unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Talknoten fort. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0138525 bei der Erfurter Polizei (0361/7840-0) zu melden. (DS)

