Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Mehrere Betrugsversuche zum Nachteil älterer Menschen - Seniorinnen und Senioren verhielten sich vorbildlich

Wesel (ots)

Am Donnerstag kam es im Verlauf des Tages kreisweit zu sechs gemeldeten Fällen von Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Menschen, durch die Masche "falsche Polizeibeamte".

In allen Fällen verhielten sich die Seniorinnen und Senioren vorbildlich und fielen nicht auf die Betrugsversuche herein.

Die Polizei lobt dieses Verhalten ausdrücklich und weist nochmal auf ganz einfache Grundsätze hin:

Die Polizei ruft nie mit der Nummer 110 an. Die Polizei fordert am Telefon oder an der Haustür niemals Bargeld, Schmuck, Pin-Codes oder Wertgegenstände von Ihnen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Menschen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Zweifelsfall einfach auf und kontaktieren Sie eine Angehörige / einen Angehörigen oder ihre nächste Polizeidienststelle.

