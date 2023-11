Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Verletzte bei Unfall

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (27.11.2023), gegen 07.35 Uhr in der Geißeichstraße zwischen einem VW-Passat und einem VW-Polo, sind der 47-jährige Fahrer des Passats und die 26-jährige Lenkerin des Polos schwer verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Aus noch unbekannten Gründen fuhr der 47-Jährige, der in Richtung Killesberg unterwegs war mit hoher Geschwindigkeit auf den vor ihm fahrenden VW-Polo der 26-Jährigen auf. Das Auto der jungen Frau kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der VW-Passat kam von der Fahrbahn ab und prallte auf dem Seitenstreifen gegen mehrere Bäume. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Geißeichstraße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

