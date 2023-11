Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (27.11.2023) einen 25-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, am Josef-Hirn-Platz mit Marihuana gehandelt zu haben. Zivile Polizeibeamte hielten sich gegen 18.00 Uhr im dortigen Bereich auf, und beobachteten den 25-Jährigen, wie dieser etwas in einen Spalt an einem Gebäude steckte. Kurz darauf sprach der 25-Jährige die Beamten an und bot ihnen Marihuana zum Kauf an. Daraufhin gaben sich die Polizisten zu erkennen und kontrollierten den Mann. Bei der Durchsuchung des 25-Jährigen sowie des Spaltes fanden die Beamten 14 verkaufsbereite Päckchen mit insgesamt zirka 20 Gramm Marihuana. Der 25-jährige Mann mit gambischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (28.11.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

