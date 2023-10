Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Polizeidirektion Lüneburg heißt 96 neue Kolleginnen und Kollegen willkommen

Lüneburg (ots)

Die Polizeidirektion Lüneburg hat am heutigen 02. Oktober 2023 ihre neuen Kolleginnen und Kollegen begrüßt. Insgesamt verstärken 96 Mitarbeitende die sechs Polizeiinspektionen sowie die Zentrale Kriminalinspektion und den Behördenstab in unterschiedlichen Bereichen. Zu den 96 "Neuen" zählen 79 Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte, die zum überwiegenden Teil gerade erfolgreich ihr Bachelorstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen beendet haben, aber auch erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus anderen Polizeidirektionen, die es dienstlich nun nach Lüneburg gezogen hat. Darüber hinaus freut sich die Direktion über den Arbeitsbeginn von 17 neuen Tarifbeschäftigten, welche die Polizeidirektion von nun an durch ihre fachliche Kompetenz aus verschiedenen Ausbildungen oder absolvierten Studiengängen bereichern.

Im Behördenzentrum "Auf der Hude" in Lüneburg fand im Laufe des Vormittags eine zentrale Begrüßungsveranstaltung statt. Jens Eggersglüß, Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Lüneburg, ging in seiner Begrüßungsrede vor allem auf die heutigen Anforderungen an den Polizeiberuf und die gesellschaftlichen Herausforderungen der Polizeiarbeit ein und wünschte den Neuzugängen einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Als symbolische Geste überreichte Herr Eggersglüß allen Kolleginnen und Kollegen einen Schutzengel in Form eines Schlüsselanhängers, der, als symbolische Geste für die Sicherheit im Berufsleben, jede und jeden einzelnen nach dem Dienst auch wieder unbeschadet nach Hause geleiten soll.

Im Anschluss an die Begrüßungsveranstaltung ging es für einen Großteil der Kolleginnen und Kollegen direkt weiter zu ihren neuen Dienststellen, wo sie das jeweilige Team vor Ort ab sofort verstärken werden.

