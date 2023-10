Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Hoher Sachschaden nach Brand in Vereinsheim

Karlsruhe (ots)

Bei einem Brand in einem Vereinsheim am Sonntagmorgen in Karlsruhe-Neureut entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach der Brand gegen 08:35 Uhr in der Küche des in der Straße "An der Sandgrube" gelegenen Vereinsheims aus. Beim Eintreffen der ersten Polizeistreife war aus dem Gebäude bereits eine starke Rauchentwicklung feststellbar und Teile der Küche standen in Vollbrand. Dank des raschen Eingreifens Berufsfeuerwehr Karlsruhe und der Freiwilligen Feuerwehr Neureut konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäudeteile verhindert werden.

Eine 40-jährige Frau sowie zwei Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in den Räumen befanden, konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.

Aufgrund der starken Hitze-und Rauchentwicklung wurde das Innere des Gebäudes so stark beschädigt, dass es derzeit nicht nutzbar ist.

Eine vorsätzliche Brandstiftung kann beim aktuellen Ermittlungsstand ausgeschlossen werden. Die Polizei prüft derzeit jedoch, inwieweit ein fahrlässiges Handeln ursächlich für den Brand gewesen sein könnte.

Larissa Bollinger, Pressestelle

