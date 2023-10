Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Nachtrag zu Pressemeldung "Seniorin vermisst" vom 14.10.23

Karlsruhe (ots)

Die seit vergangenen Freitag aus einer Pflegeeinrichtung in Karlsruhe-Rüppurr verschwundene 91-jährige Elfriede C., wurde am Montagmorgen in der Fautenbruchstraße in Karlsruhe tot aufgefunden. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Nach der 91-Jährigen wurde seit ihrem Verschwinden intensiv gesucht. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Dennis Krull, Pressestelle

