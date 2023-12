Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Aggressiver Ladendieb in Haft

Bühl (ots)

Zu einem räuberischen Diebstahl in einem Baumarkt kam es am Mittwoch gegen 14:30 Uhr. Der 38-jährige mutmaßliche Dieb wurde von einem Detektiv dabei beobachtet wie er mehrere Farbsprühdosen in seine Jacke steckte und ohne diese zu bezahlen den Markt verlassen wollte. Als er darauf angesprochen wurde, versuchte er gewaltsam die Flucht zu ergreifen. Hierbei wurde der Mitarbeiter des Marktes leicht verletzt. Die hinzugerufenen Polizisten des Polizeirevier Bühl nahmen den Mann fest und konnten bei der körperlichen Durchsuchung weiteres Diebesgut auffinden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden wurde gegen den Mann ein Haftbefehl erwirkt, der bei der Vorführung am Donnerstnachmittag beim Ermittlungsrichter beim Amtsgericht in Baden-Baden in Vollzug gesetzt wurde. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. /ag

