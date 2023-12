Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg- Kellerbrand

Offenburg (ots)

Am Donnerstag kam es im Tulpenweg kurz nach 14 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu einem Brandausbruch in einem Keller. Die nach wenigen Minuten eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so dass das eigentliche Brandgeschehen auf ein Kellerabteil begrenzt werden konnte. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Derzeit wird von einem Schaden im fünfstelligen Bereich ausgegangen. Ob möglicherweise zündelnde Kinder den Brand verursacht haben ist auch Gegenstand der derzeit laufenden polizeilichen Ermittlungen. /ag

