Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Raub

Achern (ots)

Ein 13-Jähriger soll gemeinsam mit einem 17- jährigen im Bereich Am Stadtgarten am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr zwei 15-Jährige mit einer sogenannten Airsoftwaffe, die den Anschein einer echten Schusswaffe bei den Geschädigten erweckte, bedroht haben um Bargeld zu erpressen. Nach anfänglicher Weigerung der Geschädigten das mitgeführte Bargeld herauszugeben, nahm der 17- jährige Tatverdächtige dieses unter Gewaltanwendung an sich. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss und die beiden mutmaßlich Geschädigten erstatteten Anzeige bei der Polizei Achern. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen konnten beide Tatverdächtigen sowie die vermeintliche Tatwaffe aufgefunden werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. /ag

